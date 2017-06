Sulz a. N. "Alte Musik" mit einem neuen Leiter

Sulz/Vöhringen. Seit Mitte Mai ist Sthel der neue Kirchenchordirigent von St. Johann. Im Internet war die Stelle ausgeschrieben. Der 56-Jährige hat sich beworben, und zwei Wochen später war er da.

Giomar Sthel stammt aus Brasilien. In Rio de Janeiro studierte er Klavier und erlernte zusätzlich die Gambe. Vor 30 Jahren kam er nach Europa. In Den Haag und in Basel konnte er als Gaststudent sein Gambespiel perfektionieren, anschließend zog er nach Stuttgart. Er gab Konzerte mit verschiedenen Ensembles und unterrichtete Klavierschüler. "Wenn man nur von Konzerten leben will, ist das sehr unsicher", erklärt er, "ich bin auch nicht weltberühmt". Man müsste ständig unterwegs sein, und das liege ihm nicht. Vor einem Jahr kam er nach Vöhringen, das er zuvor überhaupt nicht kannte. Seine Flügelsammlung ist immer größer geworden, so dass die Stuttgarter Wohnung dafür nicht mehr ausreichte. Im Internet wurden zwei Häuser in Vöhringen zum Kauf angeboten. Das eine kam nicht in Frage, das andere im Höfle hatte er, wie er erzählt, innerhalb von 20 Minuten gekauft.

Innen wird noch ausgebaut. Ein Kraftakt ist aber schon mal geschafft: Alle seine neun Flügel sind in den oberen Stockwerke, zwei davon unterm Dach, aufgestellt worden. Dazu hat Sthel einen Seilzug am Dachgebälk montiert. Von der Scheune sind die Instrumente durch eine rechteckige Öffnung in den Decken hochgezogen worden.