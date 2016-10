Sulz a. N. Altbau soll schon bald Neubau weichen

Geplant ist ein barrierefreier Neubau, der sowohl Wohnungen als auch Räume für Gewerbetreibende beherbergen soll, erläutert Geschäftsinhaber Jörg Sülzle. "Angedacht sind Arztpraxen oder Therapieräume, oder auch Büros." Der exponierte Standort direkt an der B14 sei für Gewerbetreibende besonders gut geeignet. Die sonnige Lage unterhalb des ehemaligen Krankenhauses und der Blick auf die Talstadt machten die Wohnungen darüber hinaus besonders attraktiv.

Der Plan sieht vor, alle Gewerbe- und Wohneinheiten mit Balkonen oder Dachterrasse auszustatten. Im Untergeschoss sollen Garagen und gemeinschaftliche Nutzräume entstehen. Ein rollstuhlgerechter Aufzug sorgt für die nötige Barrierefreiheit.

Laut Sülzle befindet sich das Grundstück noch in Privatbesitz. In dem Haus wohnt derzeit noch eine ältere Frau, die jedoch in Kürze in eine Seniorenwohnanlage umziehen möchte. Nachdem die Zukunft für die Bewohnerin des alten Hauses sichergestellt war, habe sich Sülzle mit dem Eigentümer über den Verkauf geeinigt, der noch diesen Monat über die Bühne gehen soll. Abriss und Neubau könnten dann wohl bereits ab dem Frühjahr in Angriff genommen werden.