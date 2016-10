Sulz a. N. Als Kommunalpolitiker heute ein "Schwergewicht"

Sulz-Holzhausen (ah). Eine Überraschung hatte am Dienstag der Ortschaftsrat Holzhausen bei seiner Sitzung mit den Vereinen und Gruppen aus dem Ort für Lutz Strobel parat. Gregor Plocher hielt mit Helmut Rosenfelder einen Rückblick über das vergangene Vierteljahrhundert. So lange ist Strobel Ortsvorsteher. Am 21. Juli 1991 wurde er ins Amt eingesetzt.