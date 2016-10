Sulz a. N. Alles begann vor 15 Jahren mit einem Kurs

"Volker ist dabei für uns alle natürlich nach wie vor unentbehrlich – sowohl für die Neueinsteiger als auch für die Erfahrenen unter uns. Er holt jeden in der Gruppe da ab, wo er steht und gibt wertvolle Hilfestellung, wenn’s mal nicht so richtig weitergeht", betont Fredi Beuter aus Dettingen, der ebenfalls schon lange dabei ist und – wie so mancher in der Gruppe – selbst bildhauerisch durchaus routiniert ist.

Neben Volker Raus ist mit dessen Frau Esther Hofmeister sogar eine zweite professionelle Steinbildhauerin in der Gruppe, wovon alle profitieren. An den Wochenenden, an denen sich die bunt gemischte Gruppe zum "Steine­klopfen" trifft, entstehen viele kleine und große Skulpturen unterschiedlichster Stilrichtungen. Jedes für sich ein kleines Kunstwerk, jedes mit einer ganz persönlichen Note – ganz gleich ob das Werk von einem Anfänger, Routinier oder Profi erstellt wurde.

Und so beschloss man kurzerhand beim jüngsten Treffen im Juni, eine gemeinsame Ausstellung zu organisieren. Ein Name für die 15-köpfige Gruppe war schnell gefunden: "Die Bildhauers".

Im Wirtschaftsgebäude des Glatter Wasserschlosses präsentieren sie vom 29. bis 30. Oktober ihre "Visionen in Stein" – mehr als 30 Skulpturen aus verschiedenen Sandsteinarten, Jura Kalkstein, Marmor und Diabas. Ausstellungsbeginn ist am Samstag, 14 Uhr. Am Sonntag ist die Ausstellung von 10 bis 18 Uhr geöffnet.