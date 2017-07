Sulz a. N. Alle sind Geschichtenschreiber

Mit dem Lied "Sehnsucht nach Leben" drückte sie weitere Wünsche aus. "Life is Life" – mit Humor nahm die Künstlerin nach dem Song "Schick mich auf die Reise" laute Motorengeräusche auf der vorbeiführenden Straße nahe der Naturbühne. Jördis machte außerdem bewusst, dass "wir alle Geschichtenschreiber sind".

Dass sie manchmal gerne wüsste, was der Nachbar denkt und fühlt, verdeutlichte sie mit "Mir fehlt der Schlüssel zu Deinem Kopf". "Wünsche ihm alles Glück der Erde" – dieses Lied hatte die junge Frau einem Freund gewidmet, der Anfang des Jahres gestorben ist. Gerne erinnerte sich Jördis an ihn, der "sich so ehrlich freuen konnte". Auch "Dein lachendes Herz" ging in diese Richtung.

Lyrische Lieder

Etwas Kindheitsnostalgie verbreitete die Sängerin ebenfalls. Sie erinnerte an einen Märchenwald, Karussellfahrten und weitere Dinge. Jördis Tielsch berichtete bei ihrem Auftritt unter anderem auch über ihre Aufgabe als Botschafterin der Deutschen Kinderhospizstiftung.

Nach weiteren lyrischen Liedern, die immer Platz zur Interpretation lassen, verabschiedete sich die Band, zunächst mit einer Ballade und auf Wunsch des Pfarrers mit dem Lied von Matthias Claudius "Der Mond ist aufgegangen". Dazu wurden Kerzen angezündet und dieses besondere Lichtermeer genossen.