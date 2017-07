Sulz a. N. Alle Kinder sind etwas geworden

Seit 1995 ist er hier als Schulleiter tätig. Seitdem gelte er als Institution im Dorf, kenne alle Schüler, deren Eltern und Großeltern. "Die Kinder sind durch ihre Hand alle etwas geworden", führte Schneider aus. Er sei für seine Schüler da.

Schneider stellte zudem das angenehme Arbeiten mit Stephan auf Schulamtsebene in den Raum und das gute Miteinander von Schülern, Eltern und Lehrer, bevor er ihm als Rektor und Lehrer zum Jubiläum gratulierte.

Eifer erkaltet nie

Ortsvorsteher Albert Beck zeichnete Stephan als höflichen, aber fordernden Schulleiter, der exakt formuliere, was die Schule brauche, und dankte ihm für sein Wirken im Ort. Den Dank der Eltern an ihn, dessen Eifer nie erkalte, überbrachte deren Vertreter Reiner Pfau in gereimter Form.

Stephan selbst beleuchtete rückblickend, wie wichtig die anderen Schulen "als Lehrjahre" auf seinem Weg waren: die Altenburgschule in Cannstatt, das große Kollegium in Vöhringen oder die Sonderschule in Balingen, von ihm als "Krönung" bezeichnet.

Sorgen machte er sich um die Zukunft der Kinder und der kleiner gewordenen Schule. Er dankte allen für die Unterstützung und lud noch zu einem Umtrunk ein.