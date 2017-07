Sulz a. N. Akustik im Mehrzweckraum für Musiker eine Zumutung

Auf der Suche nach weiteren Flächen für das Ökokonto ist Sabine Breil fündig geworden und wird Michael Gunesch von der Stadtverwaltung ein Flurstück oberhalb des Rastplatzes vorschlagen. Es handelt sich um eine Heckenanpflanzung, die laut Auskunft des Umweltbüros Pustal grundsätzlich aufnahmefähig sei. Wolfgang Trick regte als zusätzliche Punktequelle ein Bienenhotel an, bei dessen Bau eventuell die Schule und ein Zimmermann mithelfen könnten.

Breil gab bekannt, dass die Open-Air-Theateraufführungen der Narrenzunft Sulz Ende Juli bei schlechtem Wetter ins Bürgerzentrum verlegt werden, da die Stadthalle zum gleichen Zeitpunkt als Ausweichort für die Glatter Opernaufführung diene. Außerdem dürfen die Teilnehmer am CAV-Zeltlager beim Weilerhof im August bei schlechtem Wetter die Duschen im Bürgerzentrum nutzen.

"Das Leben der Verkehrsteilnehmer ist wichtiger als der Naturschutz", sagte Sabine Breil, als sich Wolfgang Trick über die Baumschnittmaßnahmen an der stattlichen Linde in der Nähe des Aussiedlerhofs Lindenhof wunderte, die in vollem Laub stehe und trotzdem "gründlich durchgeputzt" worden sei. Vermutlich, so Breil, sei die Verkehrssicherungspflicht die Ursache dafür.