Sulz a. N. Aktionstag verbindet Kunst und Radfahren

Vom Neckartalradweg kann man einen Abstecher nach Glatt machen. Im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt sind um 14 und 16 Uhr Führungen durch die Galerie unter dem Motto "Auf den Spuren der Bernsteinschule" (Eintritt vier Euro, Führungen kostenlos). Wer sehen will, wie ein Künstler arbeitet, kann von 10 bis 18 Uhr das Atelier von Norbert Stockhus in der Muristraße 7 besichtigen. In Mühlheim hat zwischen 9 und 19 Uhr in der Renfrizhauser Straße 17 die Kunstwerkstatt von Dietmar Woelfl, Anke Ryba und Magdalena Washington geöffnet. In Fischingen kann man sich dann ins Kanu setzen und auf dem Neckar nach Horb paddeln.