Sulz a. N. AfD-Mitglieder sind unerwünscht

Diese ist von AfD-Mitgliedern und Sympathisanten allerdings scharf kritisiert worden – unter anderem per E-Mail und über Facebook. So wird nun dem Hotel Löwen vorgeworfen, AfD-Mitglieder zu diskriminieren. Es gibt Drohungen aus dieser Richtung, das Haus nie wieder zu betreten.

Ein anderer führt die Reaktion des Hoteliers auf "Unwissenheit über diese neue politische Bewegung in Deutschland" zurück. Das Parteiprogramm der AfD habe er "gewiss nie gelesen". Er betrachtet Danner "als Opfer einer Hetz- und Schmutzkampagne linker Gesinnungsgenossen, die in unserem Heimatland ganz offen als Feinde des deutschen Otto-Normal-Bürgers auftreten und agieren".

Der "Löwen" in Marschalkenzimmern ist das Hotel mit den meisten Zimmern in der Region. Die Gäste, darunter viele Geschäftsleute, kommen aus der ganzen Welt. Wegen der Zimmer-Stornierung von AfD-Mitgliedern und Anhängern bekomme er nun die "volle Breitseite" ab. "Aber da muss ich durch", meint Danner.

Bis jetzt 750 Unterschriften

Der AfD-Landesparteitag findet an diesem Wochenende in der Sulzer Stadthalle statt. Dazu haben verschiedene Gruppierungen, unter anderem die SPD im Kreis Rottweil und die evangelische Kirchengemeinde Sulz mit Dekan Ulrich Vallon, eine Unterschriftenaktion zur "Sulzer Erklärung" initiiert. Die Unterzeichner protestieren "gegen Parteien, die in ihren Reihen nationalistische und nationalsozialistische Parolen verkünden lassen, um sich dann scheinheilig von ihnen zu distanzieren". Heute Abend werden die Unterschriften im evangelischen Gemeindehaus gezählt. Ihre Gültigkeit wird von Zeugen überprüft. Übergeben wird die Liste am Freitag, 3. März, um 16 Uhr auf dem Parkplatz vor der der Stadt zugewandten Stirnseite des Backsteingebäudes an die stellvertretende Bürgermeisterin Cornelia Bitzer-Hildebrand. Darüber hinaus sei noch einiges zu erwarten, deutete SPD-Stadtrat Klaus Schätzle an. Bis gestern seien rund 750 Unterschriften eingegangen, teilt er mit.