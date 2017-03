Sulz (tz). Der "Hecht" in Sulz lässt keine AfD-Mitglieder in seinen Gästezimmern übernachten. Im Internet ist dies heftig kommentiert worden. "Das können wir verkraften", sagte gestern Wirt Dusan Zabcic. "Wer gegen andere hetzt, kann bei uns keinen Unterschlupf finden", erklärte er. Es habe Anfragen gegeben. Wer sich als Afd-Mitglied zu erkennen gegeben habe, dem habe er abgesagt. Am Freitagnachmittag sind die Unterschriften zur "Sulzer Erklärung" übergeben worden (siehe unsere Kreisseite). Thomas Schlachta appellierte an die rund 120 Besucher, den "Hecht" und das Hotel Löwen in Marschalkenzimmern, das ebenfalls keine AfD-Mitglieder aufnimmt, im Internet zu unterstützen.