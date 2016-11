Sulz a. N. Ärger mit den Autofahrern

Sulz-Sigmarswangen. Schon mehrfach hatte sich der Ortschaftsrat mit der Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs beschäftigt und über Maßnahmen gegen Raser diskutiert. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informierte Ortsvorsteherin Sabine Breil über eine mobile Geschwindigkeitsüberwachung des Landkreises, die am 7. Oktober in der Bochinger Straße stattgefunden hat. Von 12.42 bis 14 Uhr passierten 155 Fahrzeuge die Messstelle, das schnellste mit 66 Stundenkilometern. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge beanstandet, was einer Quote von 5,81 Prozent entspricht.

Auch die von der Stadt Sulz angeschaffte Geschwindigkeitsmesstafel, die Sigmarswangen sich mit Glatt und Bergfelden teilt, ist bereits im Einsatz. Sie wird Sigmarswangen turnusmäßig wieder im Februar 2017 und danach weiterhin regelmäßig zur Verfügung stehen.

Für das erste halbe Jahr legte der Ortschaftsrat den Rittweg beim Kindergarten, die Boller Straße zum Sportplatz sowie die Untere Dorfstraße und die Bochinger Straße als Aufstellorte fest. In der Ortsdurchfahrt soll die Geschwindigkeitsanzeige sowohl dorfeinwärts als auch dorfauswärts erfolgen.