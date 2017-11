Sulz a. N. Adebar könnte vom Kirchturm grüßen

Sulz-Mühlheim (ah). Bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung plauderten die beiden Ideengeber aus dem Nähkästchen. Im Archiv haben sie dazu auch kräftig geblättert, und entdeckt, dass im Jahr 1910 das Storchennest auf dem Kirchturm erneuert wurde. Irgendwann habe der Sturm das Nest vom Dach heruntergeblasen und so der Mühlheimer Storchengeschichte für lange Zeit ein Ende bereitet. Noch lange Jahre war zumindest die Halterung zu sehen.

Beim Projekt "Storchennest", das Dietmar Strobel jetzt bewirbt, soll ein Gitterost aus Metall mit 1,40 Metern Durchmesser das Herzstück des baulichen Nestangebots an niederlassungswillige Adebare sein. Alex Geissler würde die Funktion als Baumeister übernehmen. Strobel rechnet mit Materialkosten von 500 Euro, Verzinkung inclusive. Auch der NABU, Ortsgruppe Oberndorf/Sulz, freut sich laut Strobel über die Aktivität. Um das Storchendomizil in die Höhe zu hieven und dort gut sturm- und wetterfest zu machen, müsste wohl die Hubarbeitsbühne der Feuerwehr in Rottweil in Anschlag gebracht werden. Mit einem Zuschuss Seitens des NABU wird kaum gerechnet werden können, trotz der Sympathie der heimischen Ortsgruppe für das Vorhaben. Die Verbandsspitze glaubt offenbar nicht daran, dass sich der Storch in unserer Heimat niederlasse, weil es zu wenig Feuchtgebiete gebe.

Strobel indes will es mutig darauf ankommen lassen: Der Storch wird nie selbst ein Nest bauen, doch er wird sehr wohl aktiv werden, wenn ihn in luftiger Höhe ein "Rohbau" lockt. Der Innenausbau sei für den gefiederten Freund dann Ehrensache.