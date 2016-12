Sulz a. N. Abschied nach mehr als zehn Jahren

Das sinfonische Werk "Bonaparte" von Otto M. Schwarz beschrieb den Aufstieg und Fall des berühmten Feldherrn Napoleon. An die unzähligen Hits des King of Pop erinnerte "A Tribute to Michael Jackson" von Naohiro Iwai. Mit dem fetzigen Marsch "Salemonia" von Kurt Gäbele endete der Konzertteil. Kräftig wurde bei der "Brimpolka" als vehement geforderter Zugabe mitgeklatscht.

Die Hopfauer Musiker unter der Leitung von Ferenc Guti standen den Gästen aus Hochmössingen in nichts nach. Mit dem Konzertmarsch "Bravissimo" von Naoya Wada stimmten die Musiker schwungvoll auf ihren Auftritt ein. Die "River Trail Expedition" von Robert Sheldon nahm das Publikum auf einen abenteuerlichen Wanderpfad entlang eines großen Flusses mit. "Ross Roy" von Jacob de Haan erinnerte an die monumentale Villa aus dem 19. Jahrhundert in Brisbane in Australien, wo 1945 das "St. Peters Lutheran College" gegründet wurde.

Der wohl bekannteste Geheimagent lebte mit "Bond – James Bond" von Stephen Bulla wieder auf. Einen glanzvollen Schlusspunkt setzten die Hopfauer Musiker mit Melodien des Walzerkönigs Andre Rieu unter dem Titel "Andre Rieu in Concert" von Erwin Jahreis. Mit lange anhaltendem Beifall wurden die monatelangen Vorbereitungen belohnt. Gerne wurde mit der Polka "Sommernachtsfest" die geforderte Zugabe gespielt.

Mit einem Geschenk bedankte sich die Vorsitzende Silke Weigold bei Jugenddirigentin Sarah Schanz. Sie habe sich in den vergangenen Jahren mit viel Engagement der Jugendkapelle gewidmet.

Als Nachfolger für sie konnte der ehemalige Vorsitzende Daniel Schrägle aus Hopfau gewonnen werden. Vermutlich brauche er ab und zu Nerven wie Drahtseile, kündigte Weigold an. Aber das bekomme er hin. Mit dem Marsch "Arsenal" endete der Konzertabend.