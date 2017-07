Sulz a. N. Abi-Feiern haben bitteren Nachgeschmack

Walter machte deutlich: "So geht das nicht. So stellen wir uns Veranstaltungen nicht vor." Darüber will er auch mit den Schulleitungen sprechen.

Das Gespräch mit der Stadt soll in der letzten Juliwoche stattfinden, ließ die Leiterin des Albeck-Gymnasiums, Katharina Lucke, unserer Zeitung ausrichten. Einen Kommentar wollte sie nicht abgeben. Susanne Galla, Leiterin der beruflichen Schulen Oberndorf-Sulz, war zu einer Stellungnahme nicht erreichbar. Ihr Stellvertreter Christian Gronauer hat erst gestern von den Vorfällen erfahren. "Da muss ich noch recherchieren, wir müssen dem nachgehen", erklärt er. Gronauer hatte bis Programmende an der Feier teilgenommen. Bis dahin sei alles normal verlaufen, versichert er.