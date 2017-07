Sulz a. N. 83 Sulzer Schüler haben die Mittlere Reife geschafft

Bevor die Schüler sich jedoch über ihre Ergebnisse freuen konnten, mussten sie in verschiedenen Gruppenprüfungen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen unter Beweis stellen. Prüfungsvorsitzender war Realschulrektor Udo Trost, der mit einigen Fachlehrkräften von der Erhard-Junghans-Realschule in Schramberg nach Sulz gekommen war.

Gemäß der Prüfungsordnung müssen sich die Absolventen einer fächerübergreifenden Kompetenzprüfung unterziehen, die den Abschluss einer einjährigen Projektarbeit darstellt. Dabei präsentieren jeweils drei oder vier Prüflinge ihre Ergebnisse eines selbst gewählten Themas. Einige der Zehntklässler nutzen auch ihre Chancen, um sich zusätzlich in einem Hauptfach einer mündlichen Prüfung zu unterziehen, um das Ergebnis der schriftlichen Prüfung noch zu verbessern.

Die offizielle Entlassfeier findet am 13. Juli um 19 Uhr im Backsteinbau in Sulz statt. Neben der Vergabe von Preis und Lob werden auch zwei Sozialpreise und die Lina-Hähnle-Preise für die besten Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern überreicht.