Sulz a. N. 600 Jahre "höhere Schule" in Sulz

Dann ging es aber schneller als gedacht. Am 3. Dezember 1969 ist Studiendirektor Mayer als neuer Schulleiter am Progymnasium eingesetzt worden. Schon Anfang April 1970 wandte er sich an die Stadtverwaltung, sie solle beim Kultusministerium den Ausbau des Progymnasiums zu einem vollwertigen Gymnasium beantragen. Schulleiter und Stadt machten gute Gründe dafür geltend. Der damalige Bürgermeister Walter Wetzel stellte die zentralörtliche Bedeutung seiner Stadt heraus. Ohne vollständiges Bildungsangebot könnten für die lokale Wirtschaft keine Führungskräfte gewonnen werden. Der Schulleiter begründete den Antrag damit, dass die Schüler im Mittelbereich Sulz aufgrund der damaligen Verkehrsverhältnisse kaum eine Möglichkeit hätten, die Abiturprüfung abzulegen und somit benachteiligt seien. Die Aufstockung des Progymnasiums hatte für die Stadt absolute Priorität. Bauliche Voraussetzung mussten jedoch noch geschaffen werden, bis 1973 eine elfte Kasse eingerichtet und gleichzeitig, so Mayer, das "Progymnasium Albeck" in "Albeck-Gymnasium Sulz" umbenannt werden konnte. Die erste Abitur-Prüfung fand planmäßig im Frühjahr 1976 statt.

Ein Kapitel widmet Mayer auch der zweiten Gründung der Realschule. 1978 wurde zunächst am Gymnasium ein "Realschulzug" eingeführt, im Oktober 1981 wurde die Trennung vollzogen – Sulz hatte eine eigenständige Realschule.

Das Verhältnis von Stadt und Schule war in der Vergangenheit, wie Mayer vergleichend feststellt, nicht immer das beste. So hatten die Schulleiter im 19. Jahrhundert Mühe, "die sächlichen Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb zu erwirken". Mayer: "Um wie viel besser hatten es doch die Sulzer Schulleiter Mitte und Ende des 20. bis ins 21. Jahrhundert hinein." Bürgermeister und Gemeinderäte seien voll hinter den Schulen gestanden.

Mayer reicherte die 600-jährige Schulgeschichte mit vielen Details an. Die Vergangenheit hat er akribisch recherchiert. Die Aufstockung des Progymnasiums zur Vollanstalt brachte er selber als Schulleiter entscheidend mit voran. Seine Erinnerungen an diese Zeit hat er niedergeschrieben. Die von ihm verfasste Schulgeschichte will die Stadt demnächst im Internet veröffentlichen. Zum Schuljubiläum, das Mitte November gefeiert wird, soll die Schrift auch in gedruckter Form herauskommen.

Bei der Lektüre wird deutlich, welche Bedeutung der Schulstandort Sulz bereits in der Vergangenheit hatte und erst recht in der Gegenwart hat.