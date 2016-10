Sulz a. N. 5000 Maskenträger zum Ringtreffen erwartet

Vor allem die Anzahl und Organisation der Arbeitsdienste wurde von den Anwesenden diskutiert. Rosa Grabowski führte aus, dass täglich 120 Arbeitsdienste bewältigt werden müssen. Vereine aus der Kernstadt und den Teilorten wurden bereits angesprochen. Ab dem 11. November informiert die Webseite der Narrenzunft über die Details.

"Beim Ringtreffen brauchen wir jede Hand", betonte Thomas Freund. "Wir sind, auch wenn es unser Auftreten nicht immer vermuten lässt, mit über 950 Mitgliedern die größte Zunft im Freundschaftsring. Dennoch können wir nur überleben, wenn sich die Vereine gegenseitig unterstützen. Alles beruht auf Gegenseitigkeit." Auch Ehrenpräsident Jürgen "Hacky" Hartmann freute sich, dass durch die Einführung des Sulzer Narrentags der Zusammenhalt gefördert und das "Auseinanderdriften" beendet worden sei.

Was die normale Sulzer Fasnet angeht, wird am Fasnetssonntag zwei Wochen nach dem Ringtreffen kein weiterer Umzug in Sulz stattfinden. Stattdessen nehmen die Sulzer Narren in Alpirsbach am Umzug teil. Der Zunftball am Fasnetssamstag steht unter dem Motto "Die Helden unserer Kindheit". Wer sich mottogetreu kostümiert, erhält ein Begrüßungsgetränk. Es spielen die „Hirschbuben“ und die 18-Stunden-Musiker, die Pink Pämpers helfen bei der Bewirtung. Der Kinderball findet wie gewohnt statt.

Bevor die Versammlung zum gemütlichen Teil überging, lud Rosa Grabowski zur Anprobe der neuen Jacken, Pullover und T-Shirts ein. Da die Rückenaufschrift und das "Opti-Pessi-Motiv" auf der Vorderseite nun aufgestickt sind, hoffe man auf eine längere Haltbarkeit als bei den bisherigen Aufdrucken. Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen.