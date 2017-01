Sulz a. N. 40 Sternsinger sammeln rund 5000 Euro

Sulz/Vöhringen. Unter dem Motto der Aktion Dreikönigssingen: "Segen bringen, Segen sein – Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit" brachten sie den Segen 20CMB17 (Christus segne dieses Haus) in viele Häuser. Bei der Sternsingeraktion handelt es sich um die größte Kinder- und Jugendaktion für notleidende Kinder weltweit. Die Sternsingergruppen der Kirchengemeinde St. Johann und St. Martinus konnten folgende Beträge sammeln: In Mühlheim, Renfrizhausen, Sigmarswangen, Schillerhöhe und Wittershausen 316 Euro, in Bergfelden 321 Euro, in Sulz und Kastell 341 Euro, in Holzhausen 803 Euro und in Vöhringen 3260 Euro. Insgesamt ergibt das ein hervorragendes Ergebnis von 5041 Euro. Die Spenden gehen zum einen an das Straßenkinderdorfes "Arco Iris" (Regenbogen) mit Kinderkrankenhaus von Pfarrer Josef Neuenhofer in La Paz (Bolivien) und zum anderen an die Projekte des Kindermissionswerks "Die Sternsinger". Die Organisatoren freuen sich über die Spenden und Helfer. Besonders danke die Kirchengemeinde den 40 Kindern und Jugendlichen, die ihre Freizeit nutzten um das Leben von Kindern in Armut zu verbesserten, heißt es in der Mitteilung.