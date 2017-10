Sulz a. N. 27-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

SulzBei Rohbauarbeiten in der Heubergstraße ist am Mittwochmittag, gegen 13.15 Uhr, ein 27-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Arbeiter wollte laut Polizei mittels eines Hochbaukrans eine Alubox mit Metallstiften vom zweiten in das dritte Obergeschoss des Bauwerks transportieren. Dabei kam die Box, die sich in etwa vier Meter Höhe befand, ins Rutschen und stürzte ab. Der sich unterhalb des Krans befindliche 27-Jährige wurde durch die herabstürzenden Metallstifte schwer an Kopf und Gliedmaßen verletzt. Der Mann wurde durch einen Rettungshubschrauber in die Klinik nach Tübingen

geflogen. Weshalb die Alu-Box ins Rutschen geriet, wird derzeit noch

ermittelt.