Sulz a. N. 2020 könnte man schuldenfrei sein

Sulz (jc). Die CDU wünscht sich mehr Mut für Investitionen in die Zukunft. Das sagte zumindest Lutz Strobel von der Fraktion. Besonders im Bereich der Schulen und Hallen fehle eine langfristige Konzeption für die Gebäudesanierung. In puncto Kinder- und Jugendarbeit regte er die Idee einer Jugendversammlung für politisches Engagement, regelmäßige Umfragen in den Kindergärten und einer Klausurtagung zum Thema Bildungsinfrastruktur an.