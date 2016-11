Stuttgart/Stetten Kinder mit Waffen: Einigung im Streit

Beim Bundeswehrtag in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) hatten die Kriegsgegner im Juni 2016 fotografiert, wie Kinder mit Waffen hantierten und die Bilder ins Internet gestellt. Eine Familie wehrte sich, worauf der Verband die Bilder verpixelte und im August löschte.

Der Landesgeschäftsführer der DFG-VK, Roland Blach, sieht keine grundsätzliche Bedeutung in der Einigung. "Solange Kinder bei der Bundeswehr an Waffen kommen, würden wir unter der Wahrung der Persönlichkeitsrechte, etwa durch Verpixelung, wieder solche Bilder veröffentlichten", sagte er am Dienstag. Die Weitergabe von Waffen an Kindern ist Soldaten verboten.

Das Bundesverteidigungsministerium hat nach dem Vorfall im Juni entschieden, dass es am "Tag der Bundeswehr" keine Waffen zum Anfassen mehr geben soll.