Stuttgart/Bad Dürrheim Tempolimit auf A 81: Kretschmann bremst Hermann aus

Das von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) geplante Tempolimit auf einer Teilstrecke der A 81 ist vorerst gestoppt. Am Mittwoch bremsten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und sein Stellvertreter, Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Verkehrsminister aus. Zunächst sollten die beiden Arbeitskreise Verkehr von Grünen und CDU "die anstehenden Sach- und Rechtsfragen zeitnah mit dem Ziel einer Lösung beraten. So lange werden einseitig keine Fakten geschaffen." Dem Vernehmen nach sollen die Gespräche am nächsten Mittwoch stattfinden.

Hermann hatte das Regierungspräsidium Freiburg in einem Schreiben vom 29. September angewiesen, auf der A 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) die Höchstgeschwindigkeit auf 130 Kilometer pro Stunde zu begrenzen, um Autorennen auf der bei Rasern sehr beliebten Strecke zu begrenzen. "Andere denkbare Maßnahmen zur Gefahrenabwehr kommen nicht in Betracht", heißt es in der Anordnung aus Stuttgart. Das Regierungspräsidium Freiburg teilte am Mittwoch mit, es habe "die hierzu erforderlichen Prüfungen aufgenommen und das Verfahren eingeleitet". Um juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden, gehe Sicherheit vor Schnelligkeit.

In der Regierungskoalition hatte Hermanns Vorstoß für große Verstimmung gesorgt. Die CDU-Abgeordneten lehnen ein Tempolimit ab. "Wir wollen nicht alle Autofahrer sanktionieren, sondern gezielt diejenigen belangen, die illegale Autorennen durchführen", erklärte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart. "Das richtige Mittel sind abschreckende Kontrollen." Auch das Justizministerium habe "klar bestätigt, dass es eine Pflicht für allgemeine Tempolimits und damit ein Haftungsrisiko der Verkehrsbehörde nicht gibt".