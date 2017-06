Straubenhardt Happiness Festival: Aufbau läuft auf Hochtouren

Straubenhardt-Schwann - In gut einer Woche fällt der Startschuss fürs größte Musikfestival in der Region. Am Freitag, 7., und Samstag, 8.Juli, sind beim Happiness-Festival in Straubenhardt auf der Hauptbühne und bei der Aftershowparty insgesamt 21 Bands und Künstler zu sehen.