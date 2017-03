Straßberg Wichtiger Beitrag zum kulturellen Leben Kaiseringens

Schriftführerin Ludmilla Räffle erwähnte in ihrem Bericht neben den Auftritten in der Kirche auch profane Termine, etwa die vielen Geburtstagsständchen und die Familienfeier. Emma-Luise Holdenried erstattete den Finanzbericht, Chorleiterin Ursula Heinemann ließ neben dem Kirchenkonzert den Dekanatschortag in Beuron und die Cäcilienfeier in Straßberg nicht unerwähnt.

Für 65 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor wurde Johann Schütz geehrt und vom Vorsitzenden Michael Roscic mit einem Gutschein bedacht – während 35 von diesen 65 Jahren war er selbst an der Spitze des Chors gestanden. Bürgermeister Markus Zeiser bescheinigte den Sängern, dass sie in Kaiseringen eine wichtige Aufgabe erfüllten, und leitete die Wahlen. Die dauerten nicht lange; alle Funktionäre wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzender ist wie gehabt Michael Roscic, Kassiererin Emma-Luise Holdenried, Schriftführerin Ludmilla Räffle und Beisitzerinnen Rita Bircheneder und Barbara Holdenried. Die Kasse prüfen Ina Lebherz und Gabriele Rösch.