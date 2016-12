Straßberg Viele Straßen müssen geflickt werden

Auf den Friedhöfen soll in Kaiseringen ein Fußweg zu den Urnengräbern erschlossen werden. Geplant ist, diesen in einer Breite von 90 Zentimetern herzustellen. Bürgermeister Markus Zeiser erläuterte die Vorgehensweise: "Nach Fertigstellung mit Muschelkalksteinen wird der Friedhof Kaiseringen optisch gewaltig aufgewertet." Veranschlagt sind Kosten von 14 .000 Euro. Nur die Hälfte kostet ein Weg auf dem Friedhof Straßberg im Zuge der Erschließung neu geplanter Gräber. An den Brücken in Kirch- und Brückenstraße gibt es einen Höhenversatz und somit Stolperfallen, ebenfalls auf den Gehwegen durch Absenkungen. Mit geschätzten Kosten von 8000 Euro sollen die Schäden beseitigt werden.

Durch Absenkungen an Schächten und Straßeneinläufen sind Gefahrenstellen entstanden. Für die Behebung sind 27. 000 Euro eingestellt.

Brückenbauwerke müssen regelmäßig geprüft und überwacht werden. Das Büro Langenbach aus Sigmaringen nahm die "einfache Prüfung" vor. Während die Steinbrücken wenig Handlungsbedarf ergaben, wurden an den beiden großen Holzbrücken Unterhaltungsrückstände festgestellt. Bürgermeister Zeiser führte dies auch auf eine nicht regelmäßige Pflege in vergangenen Jahren zurück. Der Gemeinderat beauftragte das Ingenieurbüro Hotz, die Sanierung auszuschreiben. 15. 000 Euro sind zugrunde gelegt. Durch Holzernte und Witterungseinflüsse sowie sonstiger Beanspruchung sind Instandsetzungen der Wald- und Feldwege notwendig. Zudem ist für 2017 die Fertigstellung des "Unteren Haustattwegs" vorgesehen. Für die Maßnahmen sind 30. 000 Euro geplant.