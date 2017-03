Straßberg. Für ein neues Feuerwehrgerätehaus hat die Gemeinde beim Sportgelände drei Flurstücke erworben. Nach erfolgter Ausweisung ging es im nächsten Schritt an das Aufstellen eines Bebauungsplans. Damit hatte der Gemeinderat das Ingenieurbüro K. Langenbach GmbH in Sigmaringen beauftragt. Dieses forderte zwischenzeitlich die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange ein. Maja Petzold vom Ingenieurbüro erläuterte dem Gemeinderat nochmals die bisherigen Schritte. Größere oder besondere Einwände in den Stellungnahmen seitens Landratsamt, Netze BW, Deutscher Bahn, Telekom, Regionalverband Polizeipräsidium und Regierungspräsidium wurden nicht eingelegt. Besondere Hinweise gab es lediglich zu der Verkehrssituation. Dass diese, auch durch das Sportgelände, nicht ganz unproblematisch ist, war bekannt. "Die Zu- und Abfahrt birgt einen gewissen Gefahrenbereich, aber wir hatten kein besseres Grundstück", so Bürgermeister Markus Zeiser. Aus Sicht von Maja Petzold lasse sich mit einer Einbahnstraßenregelung manches lösen, so dass es nur in einem kleinen Abschnitt zum Begegnungsverkehr komme. Seitens der Polizei wurde auf die Bereiche der Alarmeinfahrt und -ausfahrt hingewiesen. Da sonstige Einwände nicht vorlagen, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Bebauungsplan und leitete somit die nächsten Schritte ein.