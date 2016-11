Straßberg Uralte Jagdsignale

Die Messe hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert. Sie ist nach dem Heiligen Hubertus, dessen Namenstag in diesen Tagen gefeiert wird, benannt. Als Vorbild für den Schutz der frei lebenden Tierwelt gilt der meist in Jägerkleidung, seltener in bischöflichen Gewändern dargestellte Heilige, umgeben von einem Hirsch, in dessen Geweih sich ein leuchtendes Kreuz befindet. Hubertus, geboren um 655, wirkte als Glaubensbote in Südbrabant und den Ardennen. Später war er Bischof von Maastricht. Im Jahr 727 starb der spätere Apostel der Ardennen, dessen Leben und Wirken fast völlig von Legenden überdeckt wurde.

Zu einem christlichen Brauch sind die Hubertusmessen geworden, in denen Jagdhornbläsergruppen den musikalischen Teil des Gottesdienstes gestalten. Auch mahnt die Legende zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur und zur pfleglichen Behandlung der Tier- und Pflanzenwelt, die der Schöpfer dem Menschen anvertraut hat.

Die Jagdhornbläsergruppe Balingen spielt mit ihrer Parforce Horngruppe die "Hubertusmesse in ES", eine auf uralten Jagdsignalen basierende Komposition in der Bearbeitung von Reinhold Stief. Gegründet wurde die Balinger Bläsergruppe vor mehr als 60 Jahren. Zweimal wurde sie beim Landesbläserwettbewerb als erster Preisträger ausgezeichnet. Neben dem "Einzug" tragen die Bläser auch die Stücke "Kyrie", "Gloria", "Sanctus" und "Agnus Dei" vor. Ein Höhepunkt ist der Titel "Kommt zum großen Abendmahl" vor dem gemeinsamen Abschluss "Großer Gott wir loben dich".