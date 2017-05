Straßberg. Der 19. Umwelttag in Straßberg war aus Sicht von Bürgermeister Markus Zeiser ein voller Erfolg, wie er im Gemeinderat betonte: "Die Resonanz war gigantisch." Zwar hätten die Helfer eine große Menge Autoreifen gesammelt, der sonstige Müll werde jedoch von Jahr zu Jahr weniger. Die Verwaltung werte es außerdem als gutes Signal, dass so viele Bürger mithelfen. Ebenfalls erfolgreich verlaufen sei der Schüler-Umwelttag, so der Bürgermeister.