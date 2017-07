(ths). Das erste Testspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung bestreitet Fußball-Oberligist TSG Balingen am heutigen Dienstag um 19 Uhr bei Landesligaaufsteiger TSV Straßberg. Für die Gastgeber ist es nach dem 0:1 am Wochenende gegen den SC Pfullendorf bereits das zweite Vorbereitungsspiel von insgesamt zehn. "Wir testen im Rahmen der Vorbereitung gegen mehrere höherklassige Gegner, damit sich die Jungs an das Niveau gewöhnen und bis zum Saisonstart fit sind für die Landesliga", sagt der Straßnberger Coach Oliver Pfaff, der aber weiß, dass seine Mannschaft gegen den Oberliga-Vierten der Vorsaison nur Außenseiter ist. "Unser Ziel ist es, gegen Balingen nicht unter die Räder zu kommen." Der TSV hat ein strammes Testspielprogramm: Am Mittwoch trifft das Pfaff-Team um 19.30 Uhr auf Donau-Bezirksligist FC Mengen, und am Samstag geht es um 16 Uhr gegen den Verbandsligisten FC 07 Albstadt. Die TSG Balingen ist ebenfalls am Samstag im Einsatz: Den zweiten Test bestreitet das Volkwein-Team um 13 Uhr beim Verbandsligisten VfL Sindelfingen.