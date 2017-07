Straßberg Seßler warnt vor "Geschenken jedweder Art"

Für die Jahresrechnung gab es seitens des Gemeinderats viel Lob. Bürgermeister Markus Zeiser führte den so nicht erwarteten Abschluss auf die "derzeitige Hochkonjunktur" zurück. Das von Jutta Seßler, Fachbeamtin für das Finanzwesen, vorgestellte Zahlenwerk beinhaltete einen Verwaltungshaushalt von rund 6,1 Millionen Euro. Dies seien 539 043 Euro mehr als im Etat vorgesehen. Dem Vermögenshaushalt mit 1,8 Millionen Euro sei aus dem Verwaltungsetat eine um 555 430 Euro höhere Rate als geplant zugeführt worden. Das sehr gute Haushaltergebnis resultiere in erster Linie von deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen und geringeren Personalausgaben.

Entgegen den Planungen, dass rund 230 000 Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssten, wurden ihr sogar 311 000 Euro zugeführt.

Obwohl die Rücklagen dadurch auf 3,2 Millionen Euro angewachsen seien, warnte Jutta Seßler von "Geschenken jedweder Art". Sie verwies auf "Investitionen in nicht unerheblichem Ausmaß, die auf uns zukommen". Sie führte den Neubau des Feuerwehrhauses, Kanalsanierungen und Instandsetzung von Wasserleitungen, Wiederherstellung von Straßen, die Umgestaltung vom Rathausvorplatz, Glasfaserausbau, Gebäudesanierungen sowie die Überarbeitung der Friedhöfe in Straßberg und Kaiseringen an. Sie zollte dem Gemeinderat, der die Arbeit der Verwaltung "durch eine Politik mit Augenmaß" unterstütze, ihren Dank.