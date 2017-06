Straßberg Ritterspiele mit Tänzen und Waffengeklirr

Historische Waffen ziehen die Blicke der Zuschauer auf sich

Sehenswert war auch das Ritterlager. Starke Ritter, edle Damen, Knappen und Gesinde vermittelten ein authentisches Bild. Viel Interesse fand die Ausstellung von "In Derelicta". Dort konnten original historische Waffen und Gebrauchsgegenstände bestaunt werden.

Dieter König gab bei seinen Führungen durch die düsteren Gefängniszellen im "Arrest" hinter dem Rathaus Geschichtliches und alte Straßberger Anekdoten preis, und in der "Knastbar" wurde Mulsum kredenzt. Auch die Tombola des MGV verzeichnete viel Zulauf.

Nach der Hitze des Tages stiegen vor allem abends einige in den gut temperierten Badezuber. Unbestreitbarer Höhepunkt der Ritterspiele war am Samstagabend die großartige Feuershow von Patrick, Yvonne und Axel aus den Reihen von "In Derelicta". Unter dem Jubel der Zuschauer begeisterten die Akteure mit meterhohen Flammenwänden und Feuersäulen. Nach der Markteröffnung am Sonntagmorgen strömten die Besucher erneut in Scharen zum Festgelände und erlebten unterhaltsame Stunden.