Straßberg Neuer Dirigent in den Startlöchern

Erfolgreich gestaltet sich nach ihren Worten der Zusammenschluss der Jungmusiker aus Harthausen, Winterlingen und Straßberg zur Jugendkapelle "HaWiStra", die bereits mehrere gelungene Auftritte hatte. Seit kurzem leitet Jan Willems die Proben. Der Musikverein will mit dem Dirigenten ein Konzertprogramm für das Gemeinschaftskonzert in Bergfelden am 22. April aufstellen. Mit diesem einzigartigen Projekt "Fünf Stücke in fünf Wochen" wird nun auf dieses Ziel hingearbeitet. Danach endet die Probezeit, und die aktiven Mitglieder entscheiden, ob die Zusammenarbeit mit Willems fortgesetzt wird.

Bürgermeister Markus Zeiser bezeichnete den Musikverein als ein kulturelles Herzstück der Gemeinde, für welche der Verein hervorragende Werbung mache. Bei der Wahl tauschten der Vorsitzende und seine Stellvertreterin die Funktionen: Daniela Preuß ist nun Vorsitzende, Peter Hartmann ihr Stellvertreter. Die neue Vereinschefin übernahm auch gleich die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft übergab sie die goldene Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg an Rudolf Dreher, Hildegard Kaiser, Hans Kramer, Franz Mayer, Michael Ruf, Reiner Ruf und Gerhard Deutschmann. Seit 40 Jahren fördernde Mitglieder sind Hannelore Ruf, Peter Gut, Ingrid Vogel und Gerhard Strobel. Sie erhielten die goldene Ehrennadel mit der Zahl 40.

Die herausragende Ehrung war Josef Ungermann vorbehalten: Für 40-jährige aktive und fördernde Mitgliedschaft erhielt er die Ehrennadel in Gold mit Diamant, die Urkunde des BLMV und ein Präsent.