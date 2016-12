Straßberg Neue Schilder im Ort

"Unser heutiges System beschildert fast alle denkbaren Wege", so Bürgermeister Markus Zeiser in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Unterschiedliche Größe und Aussehen sowie unterschiedliche Materialien sollen auf Vorschlag der Verwaltung reduziert werden.

Auf markante Ziele – Zeiser nannte Friedhof, Schule, Rathaus oder Sportgelände – sollen künftig große weiße Schilder hinweisen. Parallel dazu werden einheitliche Schilder in kleiner Form, in der Anzahl deutlich reduziert, für rund 30 Ziele in der Gemeinde montiert.

Mit einstimmigem Votum beschloss der Gemeinderat diese geplante Veränderung.