Straßberg. Ausgetauscht worden ist in Straßberg inzwischen die Beleuchtung in der Schmeienhalle. Das hat Bürgermeister Markus Zeiser dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mitgeteilt. Die bruchsicheren LED-Lampen hätten sich in der kurzen Zeit als sehr gute Lösung erwiesen, freute sich Zeiser.