Straßberg Nachbarschaftshilfe ruht vorerst

Dem Förderverein gehören heute 244 Mitglieder an, wie Schriftführer Bodo Findeisen vermeldete. Den Kassenbericht verlas stellvertretend für Barbara Holdenried, die verhindert war, Manfred Bopp. Gut angenommen wird laut Gabriele Bopp das "Essen auf Rädern". Manfred Bopp konstatierte, ehrenamtlicher Einsatz sei keine Selbstverständlichkeit, insbesondere wenn sie zu einer regelmäßigen Verpflichtung werde, und belohnte die Essensausfahrer Magdalena Löffler, Agathe Ewinger, Kurt Buchwald, Karl Hermann Neuburger, Siegfried Güntner und Werner Königmit Präsenten. Beschenkt wurden des weiteren Rosalinde Brunner und Marilena Toderase, die als Helferinnen bei der Nachbarschaftshilfe tätig sind, sowie Katharina Schwab, Maria Sigg-Huber, Corinna Bruggesser und Joanna Kawecki von der Sozialstation und die Vorstandsmitglieder Gabriele Bopp, Bodo Findeisen und Rita Knobel.

Ein Wermutstropfen: Am Ende der Versammlung teilten Manfred und Gabriele Bopp mit, dass sie nach 24 Jahren Vorstandstätigkeit an ein Ende dächten und beabsichtigten, ihre Ämter in zwei Jahren abzugeben. Im Beiprogramm präsentierte Wolfgang Born seinen Film über das dritte Straßberger Dorffest im Jahre 1997 und setzte damit einen gelungenen Schlusspunkt.