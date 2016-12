Straßberg Musikalisch quer durch Deutschland

Straßberg. Das Konzert des Musikvereins Straßberg in der Schmeienhalle eröffnete Vorsitzender Peter Hartmann mit seiner Begrüßungsrede. Er betonte, dass es für die Gemeinschaftsjugendkapelle und die Mini-Jumu "HaWiStra" der erste Auftritt in Straßberg sei. Gemeinsam mit ihren Dirigenten zeigten die jungen Musiker aus Harthausen, Winterlingen und Straßberg einmal mehr ihr musikalisches Talent und bewiesen damit auch die gut funktionierende Zusammenarbeit der Vereine.

Die Mini-Jumu unter der Leitung von Valeska Kling präsentierte drei Musikstücke plus Zugabe. Auch die Jugendkapelle unter der Federführung von Mareike Kasunic bekam für die drei Musiktücke "Disco Frisco", "Just Give Me a Reason" und "Lady Gaga Dance Mix" viel Applaus und spielte gerne die geforderte Zugabe.

Durch das Programm führten die Jungmusiker selbst: Jan Gauggel, Felix Koch, Maurice Lorrain, Michelle Remensperger und Sara Kromer zeigten viel Courage und informierten die Zuschauer in der voll besetzte Schmeienhalle über die Musikstücke.