Straßberg Musik passt sehr gut zur Weihnachtszeit

Nach den Grußworten des VdK-Kreisverbandsvorsitzenden Anton Bohner und von Bürgermeister Markus Zeiser nahmen Rainer Haushalter und Annemy Pauly die Anwesenden mit auf eine musikalische Reise. Die beiden Vollblutmusiker trafen mit den von ihnen auf ihren Akkordeons begleiteten Liedern sofort den Geschmack der Anwesenden, die begeistert mitsangen. So gab es zu Recht für die sangesfreudigen VdK-Mitglieder viel Lob von Rainer Haushalter und Manfred Bopp sowie den Ehrentitel "Gemischter Chor des VdK Straßberg".

Danach baten Manfred Bopp und Anton Bohner verdiente VdK-Mitglieder zur Ehrung. Egon Sieber und Günther Weber gehören seit zehn Jahren dem VdK an, was mit dem silbernen Treueabzeichen und einem Weinpräsent gewürdigt wurde. Egon Sieber ist zudem seit 2013 als Kassenrevisor beim Ortsverband tätig. Seit 25 Jahren halten Rosa Stegmüller und Amanda Schütz dem VdK die Treue. Beide wurden mit dem Goldenen Treueabzeichen und einem Geschenkkorb belohnt. Es folgte die Filmvorführung vom VdK-Jahresausflug mit Eindrücken aus der "Sinnwelt" im Biberacher Jordanbad und als Krönung die in beeindruckenden Aufnahmen festgehaltene Fahrt mit der "Öchslebahn". Wolfgang Born erhielt für seine Filmdokumentation verdienten Beifall.

Nach dem gemeinsamen Abendessen folgte der besinnliche Teil des Nachmittags. Die gemeinsam gesungenen Weihnachtslieder, begleitet von Rainer Haushalter und Annemy Pauly, erzeugten eine festliche Stimmung. Dazu trugen auch die Gedichtvorträge von Helga Staib, Emmy Brunner und der 92-jährigen Amanda Schütz wesentlich bei. Für 2017 stehen neben der Jahreshauptversammlung (25. März) und der Adventsfeier (9. Dezember) bereits eine Informationsveranstaltung "Unterhalt für die Eltern" (28. Januar) und der Ausflug mit Ziel Schloss Salem und Tierpark Bodanrück (22. Juli) fest.