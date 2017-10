Straßberg Moderner und energieeffizienter

Straßberg-Kaiseringen (key). Rund 5,2 Millionen Euro will der Abwasserzweckverband Schmeiental, dem Bürgermeister Michael Maier aus Winterlingen vorsitzt, in den nächsten acht bis neun Jahren in die Sanierung und die Energieoptimierung der Kläranlage in Kaiseringen investieren – Winterlingens Anteil an der Summe liegt bei 50 Prozent.