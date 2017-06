Straßberg Mit Profis zusammen

Zur ersten Probe treffen sich die Interessenten am Freitag, 9. Juni, um 19.30 Uhr im Straßberger Verenahaus. Neueinsteiger sind willkommen. Einzige Voraussetzung ist die Freude am Singen. Interessenten dürfen am Freitag unverbindlich vorbeischauen.

Weitere Informationen: bei Josef Hutt, Telefon 07434/22 39