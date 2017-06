Straßberg Mit Badezuber für Besucher

Sehenswert ist auch das Zeltlager, bei dem die Akteure Lagerleben wie vor 700 Jahren präsentieren. Einer der zahlreichen Höhepunkte wird die Feuer-Show von "In Derelicta" am Samstagabend sein. Auch der Gastgeber, der Männergesangverein Straßberg. zeigt sich in historischer Kleidung und präsentiert sich mit der Zeitepoche angepassten Liedern. Zusätzlich bereichert wird die Veranstaltung durch mittelalterliche Musik und historische Tänze der Rathaustanzgruppe aus Weingarten.

Mit dabei ist auch wieder ein mittelalterlicher Markt. Schmied, Korbflechterin, Gewürzhändler, Lederer, sowie Stände mit Obst, Süßigkeiten und Mineralien präsentieren hier ihre Waren.

Der Holz-Badezuber des Männergesangvereins und eine große Tombola mit schönen Preisen sowie ein historischer Flohmarkt sind weitere Anziehungspunkte. Interessant dürften außerdem die Führungen durch das alte Straßberger Gefängnis werden.

Die Speisekarte ist der Ritterzeit angepasst. Eintopf, Hexenwürste, gebratene Forellen, Pommes Frites und eine vegetarische Flädlesuppe stehen hier zur Wahl. Für durstige Kehlen steht ein "Rittertrunk" bereit.

Die Besucher – gerne auch im historischen Gewand – dürfen sich auf zwei erlebnisreiche Tage freuen. Die Ritterspiele werden am Samstag um 14 Uhr mit dem Fassanstich eröffnet. Am Sonntag ist die Markteröffnung um 11 Uhr. Ein Wegezoll wird nicht erhoben: Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.