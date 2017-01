Straßberg. Der Kindergarten Schmeienzwerge veranstaltet am Freitag, 17., und Samstag, 18. März, eine Kinderartikelbörse in der Schmeienhalle in Straßberg. Die Annahme der Verkaufsartikel erfolgt am Freitag von 13 bis 15 Uhr. Der Verkauf findet am Samstag von 13 Uhr bis 15 Uhr statt. Ausgabe der Verkaufslisten ist am Mittwoch, 22. Februar, ab 7 Uhr im Kindergarten. Nähere Infos unter der Telefonnummer 07434/37 70.