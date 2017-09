Straßberg. Der Gemeinderat hat einen neuerlichen Antrag der "Schmeia-Hexa" abgelehnt, am 8. Februar 2018, dem "Schmotzigen Donnerstag", die Schlossgartenhalle für ihre Veranstaltung nutzen zu dürfen. Begründet hat er es damit, dass die Hausmeister voll beschäftigt seien und an diesem Tag neben dem Ritterschlag im Rathaus eine Tanzveranstaltung in der Schmeienhalle stattfinde. Zudem gebe es für die Schlossgartenhalle keinen Schonboden. Bürgermeister Markus Zeiser verwies darauf, dass die Halle für die Betreuung der Kinder in der verlässlichen Grundschule und Vereinen genutzt werde, da in der Schmeienhalle durch den Schonboden in dieser Zeit kein Übungsbetrieb möglich sei. Zeiser bot sich als Vermittler zur katholischen Kirchengemeinde an, um abzuklären, ob die Veranstaltung im Ve­renahaus möglich wäre.