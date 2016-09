Straßberg In Weiß und Blau und im Dirndl

In der Weinlaube wird Wein kredenzt, am Süßwarenstand werden Lebkuchenherzen angeboten und an der Schießbude testen die Besucher ihre Treffsicherheit.

Einlass am Samstagabend ist ab 18 Uhr. Die Musikkapelle Oberschmeien unterhält ab 18.30 Uhr die Gäste musikalisch und umrahmt ab 19 Uhr den Fassanstich durch Bürger-meister Markus Zeiser und Festwirt Peter Hartmann vom Musikverein mit Blasmusik. Ab circa 20.30 Uhr werden die "Lustigen Eyachtaler" für Festzeltstimmung sorgen.

Gaudi-Wettbewerbe sind geplant. Mitmachen dürfen Gruppen mit je fünf Personen. Anmeldung unter Telefon 0162/6 46 95 75 oder E-Mail mv-strassberg@gmx.de. Es gibt ein speziell gebrautes Oktoberfestbier. Beim Weißwurstfrühstück und zum Mittagstisch am Sonntag ab 11.30 Uhr unterhält der Musikverein Rulfingen die Gäste. Der Eintritt in die Halle an beiden Tagen ist frei.