Straßberg Im Koran steht kein Wort über Terror

Wenn der wuselige, nicht sehr groß gewachsene Mann spricht, ist ihm die Begeisterung für die religiöse Sache in jeder Faser seines Körpers anzuspüren: "Der Zeigefinger eines Kindes ist heiliger als die Moschee, eine Träne aus den Augen wertvoller als die Kaaba, also lasst die Kinder nicht weinen", betont Muharrem Cetin. Für den 49-jährigen Wanderprediger, der in Straßberg sein Büro hat, ist deshalb klar: Was der sich selbst so nennende Islamische Staat macht, "das ist Terror: Das sind keine Muslime, das sind Verbrecher". Anschläge wie der auf den Weihnachtsmarkt in Berlin seien ungerechtfertigter Mord.

Der aus der Türkei stammende Ehemann und Vater von vier Kindern beruft sich dabei auf den Koran. Dort finde sich kein Wort über Ermorden und Terror. Vielmehr fordere die heilige Schrift, sich zu opfern für den Frieden. So steht in der Sure 5, Vers 29: "Wenn du auch deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu erschlagen, so werde ich doch nicht meine Hand nach dir ausstrecken, um dich zu erschlagen." Der Koran sei damit strenger als die Bibel, erläutert der Moslem, der den Sunniten angehört, weil er verbiete, sich selbst zu verteidigen. Erlaubt sei aber, für das Leben eines anderen und für den Frieden zu kämpfen, etwa gegen den Terrorismus. Aufzurüsten, um so stark zu sein, dass der Feind nicht angreife, billige der Koran; und wenn der Feind dennoch angreife, dann sei die Verteidigung zulässig, aber nur so lange, bis sich der Feind ergebe. Sofort müsse danach wieder Frieden herrschen. Wenn währenddessen der Feind einen trotzdem hinterhältig töte, dann sei der Mensch für den Frieden gestorben – als Märtyrer.

Bei der Verteidigung anderer Menschen übernehme Allah die Schuld und Verantwortung. Der Koran sagt in der Sure 5, Vers 33: "...wenn jemand einen Menschen tötet – es sei denn für (Mord) an einem anderen oder für Gewalttat im Land –, so soll es sein, als hätte er die ganze Menschheit getötet; und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten." Wer sich opfern lasse für den Frieden, der sei ein Märtyrer, dagegen sei ein Selbstmordattentäter ein zweifacher Sünder, weil er ungerechtfertigt töte und weil der Koran es nicht zulasse, sich selbst umzubringen.