Straßberg Helfer für die Helfer werden gesucht

In dem Infoabend wurde neben dem Vorstand natürlich auch die Arbeit der Rotkreuzler vorgestellt, anhand von zwei Fallbeispielen: dem Versorgen von stark blutenden Verletzungen aufgrund eines Sturzes, sowie dem Einsatz eines Defibrillators. Gerade zweiteres erachtet Appeller für immer wichtiger. Denn die Patienten, die einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten, würden immer jünger.

Überhaupt habe sich die Ausbildung in den vergangenen 45 Jahren, in denen Otto Appeler beim DRK aktiv ist, stark gewandelt. Längst ginge es nicht mehr nur um Pflästerchen und Verbände, sondern auch die Technik, wie die erwähnten Defribrillatoren, habe mittlerweile Einzug gehalten.

Die Arbeit im DRK ist vielfältig. Da ist zunächst einmal der klassische Sanitätsdienst, in dem die Mitglieder sorgfältig geschult werden. Einsatzgebiete sind aktuell die Fasnet und andere Feste, bei denen die Anwesenheit der Ersthelfer notwendig ist. Bei großen Veranstaltungen, wie dem Bike-Marathon in Albstadt oder dem "Bang your head"-Festival in Balingen, sind dann auch ortsübergreifende Einsätze nötig. "Das kann ein einzelner Ortsverband alleine nicht packen", weiß Otto Appeler.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld sind die Blutspendeaktionen, für die der DRK-Ortsverband einen eigenen Arbeitskreis eingerichtet hat. Vier Blutspendetermine gibt es pro Jahr in Straßberg und die sind mit ganztägiger Arbeit verbunden. Denn neben dem reinen Blutabnehmen muss auch auf- und abgebaut werden, der Küchendienst will organisiert sein. "Wir haben ein vielfältiges Essen. Da sind wir über den Arbeitskreis ganz froh", lobt der Bereitschaftsführer. Einmal im Jahr steht auch die Organisation eines Seniorennachmittags in der Gemeinde auf der Agenda.

Ein Problem, mit dem sich das Rote Kreuz – wie auch andere ehrenamtliche Rettungskräfte – zunehmend konfrontiert sieht, ist, dass es immer schwieriger wird, sich vom Arbeitgeber freistellen zu lassen. Gerade deshalb sei es wichtig, dass die Ortsgruppe personell breit aufgestellt sei, erklärt Appeler.

Doch der Bereitschaftsleiter sieht die Vorteile einer umfangreichen Ausbildung und der Mitarbeit beim DRK nicht nur im Allgemeinnutzen. Gerade im häuslichen und familiären Bereich würden sich die meisten Unfälle ereignen – und da sei es von großem Nutzen, wenn man schnell wisse, was man tun müsse, um zu helfen. Wer Interesse an der Arbeit des Straßberger DRK-Ortsvereins hat, erfährt mehr bei der Vorsitzenden Regina Scherer, Telefon 07434/82 73.