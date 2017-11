Straßberg Gut betreut und kreativ

In Zusammenarbeit mit dem Sigmaringer Haus Nazareth bietet die Gemeinde Straßberg einmal mehr Ferienbetreuung an. Saskia Klein und ihr Team betreuen diese Woche zehn Grundschulkinder, denen es mit Sicherheit nicht langweilig wird, denn Jana Stoll und Nina Merz, von Rosalie Bross und Felix Burkart unterstützt, haben viel vorbereitet.

Am ersten Tag haben die Kinder Mais-Minions gebastelt und Holzscheiben bunt bemalt. In den nächsten Tagen fertigen sie gruselige Masken und weiteres Zubehör für die Halloween-Party an, mit der die Ferienspiele am Freitag ausklingen.