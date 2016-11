Straßberg Große Herausforderungen für 2017

Gerhard Teufel, der stellvertretende Bürgermeister, warnte gleichwohl davor, allzu schwarz zu malen, und erinnerte daran, was in den vergangenen zwei Jahrzehnten alles vollbracht und erreicht worden sei. Trotz der bisher größten Investition – die Schmeienhalle – seien Rücklagen gebildet worden; das neue Feuerwehrhaus könne ohne Kreditaufnahme finanziert werden.

Die dringlichste Straßenunterhaltungsmaßnahme, die das Albstädter Ingenieurbüro Czerwenka in seiner Straßen-bestandserhebung auflistet, ist die Sanierung der Lindenstraße, die mit 97 000 Euro zu Buche schlagen wird und für die der Gemeinderat grünes Licht gab. Zwar seien die Straßen in Straßberg größtenteils in einem guten Zustand, da immer wieder in die Infrastruktur investiert worden sei; gleichwohl werde der heutigem Schadensstand in den nächsten Jahren geschätzte Kosten von 3,9 Millionen Euro verursachen. Als besonders dringlich ist laut Peter Czerwenka die Sanierung von Wiesen- und Kirchstraße.

Des weiteren stellte der Planer das Ergebnis der Kanaluntersuchungen vor, welche im Rahmen der Eigenkontrollverordnung alle 15 Jahre untersucht und bei Bedarf saniert werden müssen. Insgesamt wurden Ausgaben von rund 1,2 Millionen Euro errechnet; besonderer Handlungsbedarf besteht bei den kleinen Kanälen in der Kirchstraße, zwischen Schulstraße und Hirtengasse sowie bei der Querung von der Bahnlinie zur Brückenstraße. Czerwenka empfiehlt, 2018 Kanal und Belag der Kirchstraße zu sanieren. Kostenpunkt: rund 200 000 Euro.