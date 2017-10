Straßberg "Großartige Arbeit" für das Kulturgut

Ein Hauptpunkt des Abends war die Vorstellung der neuen Jubiläumsbroschüre "40 Jahre Narrenfreundschaftsring Zol­lern-Alb". Die Broschüre ist die Fortschreibung des ersten Buches und dokumentiert die Geschichte des Narrenringes von 2003 bis 2017. Eugen Pflumm hat, unterstützt von Ringschriftführer Edgar Eberle, mit viel Herzblut eine Meisterleistung vollbracht. Ein Gutschein für Eugen Pflumm und Blumen für Partnerin Sieglinde sowie ein Präsent für Edgar Eberle, von Walter Sieber überreicht, waren Zeichen des Dankes.

Die ersten Exemplare durften Günther-Martin Pauli, Karl Uttenweiler, Gerlinde Kretschmann, Thomas Bareiß und Markus Zeiser aus der Hand des Ringpräsidenten entgegen nehmen.

Danach folgte die Präsentation des Filmprojektes. Die gelungene Aktion der NFR-Jugend, geleitet von Ring-Jugendleiterin Monika Haug-Wiest und gedreht von Roland Maier und Axel Wagner, setzt zuerst die Jugendarbeit und danach alle Zünfte des NFR eindrucksvoll ins Bild. Dank und Präsente an die Verantwortlichen belohnten den großen Einsatz der Beteiligten. Ein Ständchen für Monika Haug-Wiest, die Geburtstag feierte, rundete diesen Programmpunkt ab.

Es folgten Vorführungen der Zunftmeister aus den Raumschaften Hechingen, Balingen und Albstadt, die mit viel Witz und Komik begeisterten und mit tosendem Applaus bedacht wurden. Walter Sieber dankte abschließend allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten.

Danach übernahm Vizepräsident Thorsten Spörl das Mikrofon – Ehre wem Ehre gebührt: Walter Sieber steht seit nunmehr zwölf Jahren mit enormen Einsatz als Präsident an der Spitze des Narrenringes. Spörl erinnerte an die vielfältigen Verdienste des Präsidenten und belohnte diese mit Urkunde, Präsenten und der Verleihung der Goldenen Ehrenplakette. Für Ehefrau Ellen gab es ein Blumengebinde. Straßbergs Narrenchef Daniel Negraszus überreichte eine Skulptur der Straßberger Burg an den Präsidenten. Danach war das offizielle Programm beendet und Rolf Schweizer präsentierte flotte Unterhaltungsmusik.