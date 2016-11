Eberhard Neff aus Straßberg, Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger, ist in den Ruhestand verabschiedet und Michael Kremb zu seinem Nachfolger bestellt worden, teilt das Landratsamt mit. Sein künftiger Kehrbezirk 15 umfasst Ebingen teilweise und Margrethausen. Neff wurde im großväterlichen Betrieb in Waldshut ausgebildet und arbeitete nach der Gesellenprüfung bei seinem Onkel im Kehrbezirk Waldshut 5, danach im Kehrbezirk Zollernalbkreis 11. 1977 legte er seine Prüfung zum Schornsteinfegermeister ab. Im Januar 1985 wurde er als Bezirksschornsteinfegermeister auf den Kehrbezirk Lörrach 15 bestellt, kam 1987 in den Zollernalbkreis und übernahm den Kehrbezirk 15, den er bis zu seinem Ruhestand führte. Dafür sprach ihm das Landratsamt Dank und Anerkennung aus. Seine Nachfolge hat Michael Kremb aus Frommern, Telefon 07433/39 13 01, angetreten.