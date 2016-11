Straßberg Gemütlichkeit bei Wiener Kaffeehausmusik

"Wir werden uns auch in diesem Jahr bemühen, dass dieser Nachmittag für Sie in schöner Erinnerung bleibt. Seien Sie deshalb lustig und froh. Erholen Sie sich in ein paar gemütlichen Stunden vom Alltag", forderte DRK-Bereitschaftsführer Otto Appeler die Senioren auf: "Unterhalten Sie sich mit Freunden und Bekannten, genießen Sie Kaffee und Kuchen und lassen Sie sich vom Roten Kreuz mal so richtig verwöhnen".

"Es ist eine gute Sache und wichtige Tradition, dass das DRK gemeinsam mit der Gemeide Straßberg für Sie, liebe Senioren, diesen Nachmittag organisiert", schloss sich Bürgermeister Markus Zeiser an. Der demografische Wandel und die gestiegene Lebensqualität erforderten eine Neubewertung des Alters. Ältere Menschen seien in der Gesellschaft gefragt wie nie zuvor.

Pfarrer Hubert Freier freute sich, dass er dabei sein könne, und wünschte allen einen schönen Nachmittag, ehe das Salonorchester unter der Leitung von Hubert Boniek mit dezenter Wiener Kaffeehausmusik umrahmte und den Zuhörern einen Ohrenschmaus bot, passend zu der gemütlichen Atmosphäre. "Wir sind zwar ein Altenverein, haben aber Nachwuchssorgen und suchen dringend Verstärkung für unser Orchester. Ganz dringend wird ein Cellist oder eine Cellistin gesucht", so Hubert Boniek.